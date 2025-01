JAANUS NURMOJA Eesti julgeoleku päästevest

Kes meist poleks nõus, et laste sündimise põhjuseks võiks jääda armastus? Või et tänane noor eestlane vajab kindlat teadmist, et täiskasvanuna on tema eluliste otsuste taga valikuvabadus, mis omakorda on seda suurem, mida parema hariduse ta saab? Need on paar kokkuvõtlikult esitatud seisukohta Lavly Perlingu sündimuseteemalisest artiklist, mis paistab silma populaarsete märksõnade ja loosungite tulvaga.