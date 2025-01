Läänemaailma üldine suur trend on elanikkonna vananemine, mis tähendab, et ühe inimese kohta sünnibki vähem lapsi kui kunagi varem. Perekonnad on võrreldes kunagise ajaga väiksemad, laste saamise otsus teadlikum ja planeeritum. Lapsed sünnivad maailma, kus arstiabi ja hariduse kättesaadavus on kõrgelt arenenud, naiste valikud oma tuleviku osas võrreldes kunagise ajaga meeletult laiemad ning ka iga inimese otsus üldse mitte lapsi saada on ühiskonnas, võrreldes varasema ajaga, üha enam aktsepteeritud ja leviv.