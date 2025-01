IRENE KÄOSAAR Venekeelne õpilane eesti koolis on normaalsus ja suur võimalus Eestile

Kujutame ette ühte tavalist klassi tavalises keskmises Eesti koolis. Ühes Eesti keskmise linna keskmises koolis on üks keskmine klass, kus õpib 24 õpilast. No, näiteks on see 1.b. Ja nüüd saab «keskmise» võimalikkus otsa, sest selles klassis ei ole ühtegi «keskmist» õpilast. Selles klassis on ilmselt paar Sofiat ja mõni Robin, sest just need olid kõige populaarsemad nimed, mis pandi lastele seitse aastat tagasi.