GARRI RAAGMAA LA põleb. Kas see on linnade lõpp?

«Panustamine suurtele linnastutele ei ole alati kindel ja muutub ohtlikumaks kui kunagi varem.»* See Andrés Rodríguez-Pose 2018. artiklis toodud paralleel traavlite kihlveoga on osutunud prohvetlikuks. Los Angeles põleb, nii nagu ka suurlinnade kontorikinnisvarasse investeeritud raha.

Kolleeg Tiit Tammaru arutles oma värskeimas Postimehe artiklis «Kas kodukontor oli ajutine nähe või ta on tulnud, et jääda?» Euroopas ja Põhja-Ameerikas juba aastakümneid toimunud ja COVIDi ajal võimendunud vastandliku protsessi üle, kus ettevõtlus koondub küll üha enam suurlinnadesse, kuid kaugtööd eelistavad töötajad kolivad oma kodukontoritesse maal ja väikelinnades, kus elu puhtam, turvalisem, ruumikam ja odavam. Kui New Yorgis on ligi veerand ja San Franciscos kolmandik kontoritest kasutusest väljas, siis ka Tallinnas kaigub tühjus 100 000 kesklinna ruutmeetril. Uus mõiste ja teooriagi on leitud – linnade allakäigu spiraal (urban doom loop).