TIIT TAMMARU Kas kodukontor oli ajutine nähe või ta on tulnud, et jääda?

Kiire areng infotehnoloogia (IT) valdkonnas, mida koroonapandeemia veelgi hoogustas, on avanud uusi võimalusi ja kujundanud ümber meie suhtluse ning töö-, õppimise ja vaba aja veetmise korralduse. Üks olulisemaid muutusi on olnud kaugtöö levik, kirjutab Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor. Ta küsib, kas uued tehnoloogiad suunavad inimesi maale või linna?