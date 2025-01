RAINER SAKS Venemaa hakkab Iraani abistama tuumarelva arendamisel

Eelnevalt avaldati mitmel pool lääne meeidas info, et Venemaa aitab Iraanil viia lõpuni tuumarelva loomiseks vajalike võimete loomise. Olukorras, kus Iraan on jäänud sõjalistes operatsioonides Iisraeli vastu alla, peaks see leping tugevdama Iraani heidutust. Võimalik, et tegemist ongi eelkõige strateegilise kommunikatsiooni üritusega ja lepingul ei pruugi väga suurt uut sisu olla. Venemaa presidendile loob leping Iraaniga täiendava kaalu USA uue presidendiga läbirääkimisteks. Iraan näeb väga palju vaeva, et suunata lääne meediasse infot, mis näitab tema säilinud võimet viia läbi raketi- ja droonirünnakuid. Varem ei ole selliste militaarobjektide kohta meediale infot jagatud. Järelikult on tegelik olukord Iraani sõjaliste võimetega erakordselt halb.