RAINER SAKS Põhja-Korea sõjavangid saavad vabalt maailmalt uue võimaluse

Ukraina president teab väga hästi, et koju naasvatel Põhja-Korea sõduritel ei ole kuigivõrd võimalusi ellu jääda. Samas on olemas oht, et vangi langenud ja koju mitte naasvate sõdurite perekondi karistatakse.

Juhul, kui peaks toimuma vangide vahetus, tähendaks see ühtlasi, et Põhja-Korea tunnistab oma osalust Ukraina vastases agressioonis. Ühtlasi annab Ukraina president teada, et kedagi sunniviisiliselt koju ei saadeta, mis võiks julgustada end vangi andma neid, kes soovivad oma kodumaalt välja pääseda. On muidugi kaheldav, kas see info üldse Põhja-Korea sõduriteni jõuab. Ukraina presidendi avaldus peaks olema üks samm heidutusest Põhja-Korea suunal, et vähendada võimalusi täiendavate abivägede saatmiseks Vene armeele.