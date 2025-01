MADIS IGANÕMM Treenerite palgatase peaks olema õpetajatega võrdne

Treenerite soov hoida oma palgaaste õpetajatega võrdsel tasemel on olnud päevakorras kogu taasiseseisvumise aja. Selleks on olnud õigustatud ootus, sest just treenerid kindlustavad suurele osale ühiskonnast elutervema elu, kirjutab Eesti Treenerite Liidu juhatuse liige Madis Iganõmm.