KRISTINA PIHLAPUU Tom Cruise Eesti haridust päästma?

Reform peaks ühtlustama koolide õpivõimalused Eesti tööjõuvajadusele vastavaks. Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) kutsehariduse ja oskuste poliitika osakonna juhataja Triin Laasi-Õige rääkis ERRile (06.01.25), et leidub erialasid, kust peaks suunduma tööturule nõudlusest koguni 2000 protsenti rohkem töötajaid. Teisalt on meie kutsekoolid täitunud inimestega, kes omavad juba haridust või eriala ja on end täiendamas. Võib eeldada, et paljud neist tegelikkuses kutsekoolist saadud oskusi tööturule n-ö puhtal kujul ei vii. Seega on teretulnud ministeeriumi ettevõtmine kaasata hariduse planeerimisse suuremal määral OSKA raporteid ja erinevaid viise, et meie koolidest sirguv tööjõud peegeldaks ka reaalset seisu tööturul.