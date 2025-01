RAINER SAKS Selgusid venelaste senised kaotused Kurski operatsioonis

Ukraina üksus ei ole üritanud kaugemale edasi tungida, kuid ei ole ka hõivatud positsioonidelt lahkunud. Ukraina armee ei anna toimuva kohta informatsiooni ning ka Vene poolel on sotsiaalmeedia kanalid uuesti kontrolli alla saadud. Seni jääb eilse arvamuse juurde, et tegemist on piiratud ulatuses vastupealetungiga, mille eesmärk ei ole sügavamale Venemaa territooriumile tungida. Võimalikud on Ukraina armee rünnakud mõnes teises piirkonnas. Ukraina Kindralstaap teatas eile, et kogu Kurski operatsiooni käigus on Vene armee kokku kaotanud 38 000 meest, neist 15 000 langenutena. Lisaks 104 tanki, 575 soomusmasinat, 330 suurtükisüsteemi ja hulgaliselt muud tehnikat. Viie kuu jooksul on seega ainuüksi sellel väiksel alal Vene armee kaotanud kolmandiku tankidest, mida nende kaitsetööstus suudab aasta jooksul armee relvastusse üle anda.