Ukraina president teatas eile, et Sudžast kagu pool Mahnovka küla juures kaotas Vene armee 3. ja 4. jaanuari jooksul läbi viidud intensiivsete rünnakute käigus kuni pataljoni jagu sõdureid. Ukraina president sai vastava ettekande kaitseväe juhtajalt, kelle teatel kandsid rünnakutel kõige suuremaid kaotuseid Põhja-Korea ja Vene armee dessantvägede üksused. Pataljoni suuruseks on Vene armees üldjuhul 500-600 meest.

Ukraina kommunikatsiooniekspert Andrei Kovalenko teatas Ukraina valitsusasutuste infole tuginedes, et Venemaa riigistruktuurid valmistuvad sõda Ukraina vastu pidama kuni 2027. aastani. Tegemist on loomuliku ja paratamatu planeerimisprotsessiga. Olukorras, kus Vene armee ei ole suutnud saavutada poliitilise juhtkonna eesmärke, ei saa Venemaa poliitiline juhtkond anda teistsuguseid suuniseid, kui pikendada sõjaks vajalike ressursside kavandamist pikemas perspektiivis. See ei tähenda, et Venemaa juhid ei kavatse sõjategevust varem lõpetada.