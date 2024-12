Vene agressiooniga seotud kohutavate uudiste seas on kõlanud ka teated ukraina laste küüditamisest Venemaale. Selles pole midagi uut – läbi ajaloo on sõdade osaks olnud naiste ja laste röövimine, et sellega kahjustada vaenlast nii emotsionaalselt kui ka demograafiliselt. Mis on valusam kui teada, et sinu lapsest kasvatatakse oma kodumaa vaenlane, oma juured unustanud võõrakeelne ja -meelne olend. Eesti kirjanduses on seda meeldejäävalt kirjeldanud näiteks Ilmar Taska romaanis «Pobeda 1946». Väike eesti poiss viiakse lastekodusse, kus temast hakatakse vormima truud Nõukogude Liidu kodanikku.