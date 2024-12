Probleem on selles, et Eestis on liiklusregistris 01.05.2024 seisuga 973 825 M1 (sõiduauto kuni 1+8 kohta) ja N1 (kaubik alla 3,5 t) liikurvahendit. Kurioosne on tõik, et 224 354-l neist sõidukitest on registrikanne peatatud ja keegi ei tea, kas ja kus need autod on. Inimesed ei saa neid ka lihtsustatud korras enda arvelt maha ega ka käitlemiskohta viia, sest enamasti paberid nii müügi kui ka omamise kohta on kadunud. Aga automaksu tuleb neilt alates 01.01.2027 hakata maksma. Ka Euroopa Liidus on sama situatsioon – aastas läheb «kaduma» ligi neli miljonit sõidukit.