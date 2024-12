Olles pikema aja jooksul uurinud (ja uurime jätkuvalt edasi) meie suurkiskjate toitumist, saame öelda, et metskits ja metssiga on moodustanud meie suurkiskjate toidu põhilise osa –​ rriti hundil ja ilvesel. Paraku on nende looduslike sõraliste arvukus teadlikult viidud tasemele, mis ei paku suurkiskjatele enam piisavalt tavapärast toitu, mistõttu juba mõnda aega tagasi esines hundi toidus tähelepanuväärselt palju taimset kalorivaest toitu (Valdmann & Saarma, 2020).