On lootust, et eestluse uus valgustusajastu hakkab koitma. Peeter Espaki, Jaak Valge ja Lauri Vahtre pimeda woke-ruumi valgustamine kannab vilja ning Iffil tuleb selgeks õppida uued laulud.

Muidugi on pealkiri laenatud Trumpilt – «America first!» Ja positiivse üllatusena koges siinkirjutaja, et sarnane mõtteviis, kuid Eesti kohta, on jõudnud lõpuks ometi ka Maarjamaale (PM, 21.11.2024), kirjutab kolumnist Tarmo Pikner