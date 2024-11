Tegelikult on Eestil Ameerikalt väga palju õppida. Alustuseks muidugi seda, et Eestil on vaja tasakaalustatud meediat nagu USAs, kus erinevatel maailmavaadetel on oma kanalid (Fox News vs CNN), mitte nii nagu Eestis, kus rõhuv enamus ajakirjanikest esindab pigem neomarksismi, mida nad ekslikult ise liberalismiks nimetavad ja kajastavad kõike läbi oma isikliku maailmavaate. Seetõttu on Eesti ühiskond ammu kreenis ja ohtlikult tasakaalust väljas ning kõiki, kes peavoolust erinevaid nägemusi julgevad omada tühistatakse woke-liikumise omase resoluutsusega.