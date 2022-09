Triin Teramäe ⟩ Putinistid tuleks saata ajaloolisele kodumaale

On üllatav, kui paljud Eesti poliitikud, liidrid ja ajakirjanikud on elanud silmaklappidega soovunelmate maailmas ja viimastel aegadel sattunud hämmingusse, kuidas paljud «kallid meie inimesed» on osutunud tegelikult n-ö tankistideks – Eesti Vabariigi majandusedu, demokraatiat ja hüvesid nautivateks Putini-meelseteks. Tundub, et suurel osal eesti ühiskonnast puudub vastupidiselt «sidusa ühiskonna retoorikale» igasugune kontakt ja kogemus venekeelsetega, kirjutab ettevõtja Triin Teramäe.