JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ Läänemets, Ossinovski, kus on padrunid, millega meie Katri saaks orkidele vastu astuda?

Nende mõlema läänepoolsed sõbrad pole seejuures juba üle aasta suutnud kokku leppida, kas tohib tulistada pealetungiva vastase koduterritooriumi või kas kohalikel valimistel ainult Eesti kodanikele hääleõigus võimaldamine on põhiseadusega kooskõlas. Või las Narva linn elab edasi «ENSV» põhiseaduse järgi, sest niisugune on selle elanike enamuse tahe, kellest pooled on kolmandate riikide ja agressorriigi kodanikud.

Kätt südamele pannes, ma ei mõista paljude Eesti kommentaatorite üllatust, kes esitavad üleolevalt pretensioone linnapeakandidaadile, kes kavatseb koalitsioonilepingu esimeses reas rõhutada, et Narvas rakendatakse Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi. Juristina olen seisukohal, et see on täiesti õigustatud nõue, sest Narva puhul ei ole selle klausli järgimine algusest peale tagatud. Selgitan, miks see nii on, ühe näitega.