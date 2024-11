Rõõmus laps, rõõmsad vanemad

Kaup24 ja Hansapost veebilehelt on lihtne ja mugav valida välja just need mähkmed, mis lapsele kõige paremini sobivad. Mähkmete tootjaid on palju (nt Pampers jt tooted), kuid tootjast olulisem on esmalt otsustada, millist tüüpi mähkmeid on soov kasutama asuda.

Ühekordsed või korduvkasutatavad mähkmed

Loodussõbralikum võib olla kasutada taaskasutatavaid riidest mähkmeid, kuid teisalt mugavam ja ajasäästlikum on kasutada pabermähkmeid.

Lisaks mängib mähkmete valikul olulist rolli ka mähkmete imavus. Näiteks Pampers mähkmed on oluliselt parema imavusega ehk neid saab kauem beebil jalas hoida kui riidest mähkmeid, mis võivad kiiresti määrduda ja samas tuleb arvestada ka pesemisele ning kuivatamisele kuluva ajaga. Samal ajal Pampers mähkmed on hea imavusega ning pakke on erinevates suurustes (näiteks 20 tk pakis, 120 tk pakis jne). Seega saab korraga varuda suurema koguse ja ei pea muretsema selle pärast, et ootamatult varu otsa saab.

Mähkme tüüp

Mähkmeid on erinevat tüüpi - lähtudes nende funktsioonist:

tavalised külgedelt kinnitatavad mähkmed - selliseid mähkmeid saab kasutada igas vanuses laste puhul, kuid siis, kui väikelaps muutub aktiivsemaks, on neid oluliselt keerulisem jalga saada;

püksmähkmed, mida on väga lihtne just aktiivse imiku puhul jalga ja jalast ära saada;

ujumismähkmed, mida saab kasutada basseinis või meres käies;

Pampers pidžaamapüksid, mis tagavad kuivuse terveks ööks.