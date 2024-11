AJALUGU Jõulurahuvalitsus – Andres Tarandi edukas tasakaaluharjutus

Andres Tarandi lühikeseks jäänud valitsust on põhjust hea sõnaga meenutada – oli see ju aeg, kui me end tegelikult impeeriumi haardest lahti tõmbasime, ning toonaseid reforme ei hakatud hiljem enam tagasi pöörama. Samas jäävad seda aega ühiskonnas meenutama ohtrad ja julmad kuriteod.