MAARJA VAINO Kliimaärevus ja inimese pärispatt

Küllap nii mõnegi inimese jaoks on see hirmutav tõestus kliimasoojenemise kohta. Ka kliimaministeerium, mis on üks erakordselt kallis projekt ja peab oma olemasolu seetõttu tõestama, kinnitab vajadust midagi kiiremas korras ja jõuliselt ette võtta, et inimkond suudaks ära hoida Hollywoodi filmidest tuttavaid maailmalõpustsenaariume kliimakatastroofina.