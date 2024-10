AIVAR USK «Kliimakriisi» tühistamine võiks alguse saada Eestist

Keerukamgi küsimus on see, kui suurel määral on inimtegevus tegelikult mõjutanud kliima muutumist. IPCC definitsioon siin üksühest seost iseenesestmõistetavaks ei pea ning märkimisväärne osa teadlaskonnast hindab inimkonna kliimamõju jätkuvalt mittekriitiliseks. ÜRO poliitilised avaldused kipuvad aga teadusaruande sisust üksjagu alarmi andvamad olema. Ka ülalviidatud ERR artiklist leiab julgeid, allikaviiteta väiteid nagu «Kogu soojenemine viimase 150 aasta jooksul on tulnud inimeste õhku paisatud kasvuhoonegaasidest.» Kliimaministeeriumi informeeritus soojenemise põhjuste osas on muljetavaldav.