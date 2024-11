JUHTKIRI Rudimenti ei tohi põlistada

Lootus oli, et halli passi omanike arv ajapikku kahaneb nulliks. Eesti kodakondsuse saamiseks on ju ka nõuded olemas, inimene näiteks peab riigikeele ära õppima ja selleks kulub aega. Nii pidigi hall pass olema ajutine lahendus.

Halli passi näol on tegemist üleminekuaja rudimendiga, mida ei tohi põlistada. Halli passi omanike valimisõiguse säilitamine seda just teeb. See, et meil elab endiselt kümneid tuhandeid halli passi omanikke, on meie enda tegemata töö.