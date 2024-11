VELJO RAIDE Terve keha ei tähenda ainult kätekõverdusi

Meelis Oidsalu ülevaade meeste tervisekäitumisest ja selle seostest Eesti riigi kaitsevõimega äratas minu tähelepanu. Probleemi olemus ei ole paraku midagi uut ja on ajas vaid süvenenud. Olgu kohe öeldud, et loos välja toodud mobiilirakendusse suhtun suure skepsisega, kuid see ei ole antud juhul peaküsimus.