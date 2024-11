MEELIS OIDSALU Keskealiste meeste füüsilist vormi nähakse üha enam julgeolekuküsimusena

Kaitseministeeriumis on valminud kava, mis seab sihiks Eesti meeste tervisekäitumise otsustava muutmise. Ukraina kogemus tõendab, et kurnamissõjas kujunevad rahvaväe selgrooks keskealised mehed, kelle füüsiline võimekus on sageli nigelavõitu. Toimetaja Meelis Oidsalu päris asjatundjatelt, kui suur roll on droonisõdade ajastul üldse veel meeste kehalisel võimekusel.