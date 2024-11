Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid on kaks liberaalset Eesti erakonda, mille vahel on siiski märgatavad erinevused ja ka vaated. Liberaalsuses peitub teatav paindlikkus, kuid kriitilistes olukordades, nagu meie riigi julgeolek, on äärmiselt oluline, et otsused oleksid julged ja kindlad. Kui küsimus on Eesti julgeolekus, siis ei ole kummi venitamine kuidagi aktsepteeritav, kirjutab Riigikogu liige Tanel Tein (Eesti 200).