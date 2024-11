Ei saa nõustuda nendega, kelle järgi oli koalitsiooninõukogu esmaspäevane otsus kantud emotsioonidest ja poliitilisest lühinägelikkusest, mis rõhutaks justkui seda momenti, kus praegu elame. Ukraina täiemahulise sõja puhkemine 2022. aastal ja selle jätkumine veel 2024. aasta lõpus näitab selgelt, et tegemist pikaajalise konfliktiga, mil võivad olla kauakestvad mõjud ka Eestile. See ei ole mingi hetk ajas, vaid vägagi põhimõtteline pööre. Ukraina sõda on esitanud Eesti julgeolekupoliitikale tõsiseima väljakutse alates iseseisvuse taastamisest 1991. aastal.

Kuid paraku sisaldas koalitsiooninõukogu otsus ka tõrvatilka, kui selgus, et sotsid tahavad jätkuvalt kummi venitada, teatades, et halli passi omanikelt ei tohiks valimisõigust kohalikel valimistel ära võtta. Varem olid sotsid teatanud, et valida võivad need Vene ja Valgevene kodanikud, kes läbivad mingisuguse lojaalsustesti Eesti Vabariigi suhtes. Nüüd siis halli passi omanikud – paistab vägisi, et sotsid pole kaotanud lootust võtta 2025. aastal Keskerakonnalt venekeelsete inimeste hääled ja seetõttu käib ka lõputu kauplemine kohalike valimiste teemal. Sotsid peaksid ju mõistma, et tegemist ei ole hetkepoliitikaga, vaid valimisõiguse äravõtmine või allesjätmine mõjutab Eesti elu aastakümneid. Ka vähendaks halli passi omanikele valimisõiguse allesjätmine viimaste motivatsiooni saada Eesti kodanikuks. Muutunud geopoliitiline olukord tähendab, et Euroopas ei saa olla enam halle tsoone, kaasa arvatud passid.