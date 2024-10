on viimane aeg teha sisuline pingutus puutuvalt agressorriigi kodanike valimisõigusesse kohalikel valimistel. Valimisõigus on küsimus poliitilisest võimust, see ei ole inimõigus. Valimisõiguse omistamine või mitteomistamine mingile grupile kolmandate riikide kodanikele ei ole vastavalt kas kollektiivne mittekaristamine või karistamine, vaid õigusreeglite määramine, kes välisriikide kodanikest omab õigust kohalikel valimistel osaleda. See pädevus ja vastutus on rahvaesindusel.