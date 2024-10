Agressorriigi kodanike valimisõiguse äravõtmine on üks nendest. Eesti riigi kindlameelsust ei tohi kõigutada asjaolu, et venelaste Ukrainas korda saadetud koletu veretöö pole mõne inimese silmi veel avanud.

Eesti riik on eestlaste riik. Eesti põhiseadus, mida agressorriigi kodanike valimisõiguse peatamiseks meil nüüd muuta tuleb, ongi selline unikaalne põhikiri, mille eesmärk on eesti keele, kultuuri ja rahvusriigi säilitamine. Eesti rahval on mõtet ainult sellisel juhul, kui tunnuseks on eesti keel ja kultuur. Vastasel juhul ei ole see enam eesti rahvas. Ja siis pole ka Eesti riigil mõtet.