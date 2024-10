RAINER SAKS Täistabamus – Ukraina tabas Venemaal naftatehast

Iisraeli õhurünnakute tulemuste kohta ei ole väga täpset informatsiooni ilmunud. Senise põhjal võib kinnitada, et rünnati peamiselt ballistiliste rakettide arendamise ja tootmisega seotud sihtmärke. Lisaks hävitati mõned Iraani õhukaitsega seotud objektid. Rünnakute ulatust peetakse üsna proportsionaalseks Iraani viimase õhurünnakuga Iisraelile. Iraan jätab oma avaldustes lahtiseks võimaluse rünnakutele vastata, Iisrael üritab jätta mulje, et on võimeline kohe õhurünnakutega jätkama.