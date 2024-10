Iisrael õhuvägi korraldas täna öösel vasturünnaku Iraani viimasele ulatuslikule õhurünnakule Iisraeli vastu. Esialgse info kohaselt näib, et rünnak viidi läbi ründelennukitelt kolmes laines startinud rakettidega ehk ballistilisi rakette Iisrael veel ei kasutanud. On teateid umbes 20 Iraani jaoks väga väärtusliku sõjalise objekti ründamisest. Tegemist on nii lennuväe kui ka rakettide paiknemise asukohtadega, kuid olulised sihtmärgid olid ka rakette ja droone tootvad ettevõtted. Näib, et tuumarajatisi ei rünnatud.