Eesti põhiseadus ütleb, et valimised on vabad, üldised, ühetaolised ja otsesed. Kuigi individuaalselt austab usutavasti enamik Eestis elavaid Vene Föderatsiooni kodanikke Eesti põhiseaduslikku korda, on fakt, et samad isikud, kes valivad meil volikogusid, on ka kohustatud Vene Föderatsiooni kutsel minema sõtta Ukrainas ja on osalenud Vene Föderatsiooni valimistel. Valimistel, mille toimumist Euroopa Parlament peab õigustühisteks.