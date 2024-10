Tunnistan, et on pisut naljakas vaadata, kuidas Vene kodanikelt valimisõiguse ära võtmiseks on riigikogus juba mõnda aega justkui ülekaalukas enamus, ometi ei ole need erakonnad siiani suutnud kokku leppida, milline on see konkreetne seadusandlik viis selle tegemiseks. Ühed tahavad peatada, aga mitte ära võtta. Ühed tahavad seda teha lihtseadust, teised põhiseadust muutes. Ühed tahavad hallid passid välja jätta, teised aga ilma jätta. Tahetakse positiivsete riikide nimekirja või hoopis negatiivsete riikide nimekirja või hoopis riikidevahelisi valimislepinguid. Üks erakond tahtis valimisõiguse küsimust lahendada isegi Tallinna võimukõnelustel.

Sotsiaaldemokraadid on öelnud, et kodakondsuse põhjal kõiki ühe lauaga lüües teeme Eestile ja tema julgeolekule haiget, just nii on öelnud eksperdid, just seda saame järeldada integratsiooniuuringutest. Muidugi on Venemaa kodanike seas inimesi, kes kujutavad ohtu Eesti julgeolekule, ent neid on ka Eesti kodanike seas. Teame, et Venemaa kodanikud on väga eriilmeline grupp, kelle seas on arvestatav hulk Eesti patrioote, kes tegelikult tahaksid olla Eesti kodanikud, aga ei saa. Näiteks sellepärast, et Venemaa ei vabasta neid oma kodakondsusest ja sellisel juhul meie neile Eesti kodakondsust ei anna.