RAUL EAMETS Ei tasuks humanitaare pesuveega välja visata, nende roll tulevikus ainult kasvab

Jätaksin kutsehariduse teema praegu põhjalikumalt käsitlemata, aga on selge, et kui jääb kehtima põhimõte, et gümnaasiumisse pääsevad ainult parimad ja oma sotsiaalses arengus veidi aeglasemad poisid peavad pärast põhikooli valima kutsekooli, siis pole kõrghariduses soolist tasakaalu võimalik saavutada.