GARRI RAAGMAA Primitiivliberalism on meid nüüdseks jamasse ajanud

Päikesekuningas Louis XIV olla armastanud rõhutada: «Riik – see olen mina». Riik olgu öövaht, st tegelgu õigusriigi püsti hoidmise ning konkurentsijärelevalvega, deklareerib Peeter Koppel, ja et «turgude liberaliseerimine, õigusriik ja valitsuse minimaalne sekkumine võimaldasid kiiret tehnoloogilist arengut ja kasvatasid tootlikkust». Et nii lihtne see ongi?