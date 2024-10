Peeter Koppel Usute, et vaesuse vastu on rohi olemas?

Stopp! Lugesite pealkirja ning juba hakkasite arvama, et juttu tuleb sellest, kuidas kolmeeuroste kohvide vältimine ning reanimatsiooninuudlite söömine võimaldavad elu viimased 10–15 aastat muretult ja finantsvabaduses veeta? Ei, ma säästan teid sellest ning kirjutan millestki üldisemast, kuid kahtlemata olulisest – tootlikkusest. Nimelt sellest kipub olema juttu viimasel ajal päris palju, kuid ma kahtlustan, et tootlikkuse olemus ja olulisus jäävad sageli kuhugi tagaplaanile.

Ometi on tootlikkus majanduses demograafiliste trendide kõrval võrreldava kaaluga faktor. Arvestades seda, et demograafiaga on nii meil kui suures osas arenenud maailmast halvasti, on tootlikkus veelgi tähtsam. Tootlikkuse kasv on nimelt kõige olulisem rikkuse loomise, individuaalse heaolu ja ühiskondliku progressi mootor.