Raul Eamets Kuidas USA presidendivalimised mõjutavad meie puidusektorit?

Soovitan soojalt kõigil huvilistel tutvuda Peeter Koppeli intervjuuga Vikerraadio saates «Reporter+», mille põhjal on ERR koostanud ka kirjaliku ülevaate . Koppeli sõnul ei räägi ei Harris ega Trump riigi rahanduse kordategemisest. Mõlema kandidaadi ideed ja programmid süvendavad pigem USA eelarvedefitsiiti. Väidetavalt suurendaksid Trumpi lubadused USA võlakoormat järgmise kümne aasta jooksul kuni 15 triljoni ja Harrise omad kuni 8 triljoni dollari võrra. Tänaseks on USA eelarvedefitsiit 1,8 triljonit ning riigi võlg 35 triljonit dollarit.

Olukorras, kus eelarve tasakaalu nõue on prügikasti visatud ja eelarve kärpimisest keegi ei räägi, on järele jäänud kaks lahendust: täiendav laenamine või raha juurde trükkimine. Mis omakorda tähendab, et hinnatõus ehk inflatsioon on tulnud, et jääda. Kirjutasin rahatrükist põhjustatud inflatsiooni kestusest pikemalt augustis Postimehes, seetõttu ei hakka siinkohal teemat uuesti lahti kirjutama. Kas USA krooniline eelarvedefitsiit võib kaasa tuua uue globaalse finantskriisi, nagu ennustab Postimehe arvamusloos Mait Kraun? Eks seegi ole üks võimalikest mustadest stsenaariumitest. Hetkel jätan selle kõrvale.