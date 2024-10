MAIT KRAUN USA riigivõlg on kasvamas hirmuäratava tempoga

Allpool oleval graafikul on kujutatud miljardites dollarites USA kaitsekulutusi ja riigivõla intressimakseid. Tõesti, Fergusoni seadus pannakse proovile. Pange tähele, millise tempoga intressimaksed kasvanud on. Kas keegi on kuulnud, et kumbki presidendikandidaat pakuks riigivõla probleemile pikaajalist lahendust? See on teema, mida keegi ei soovi puudutada. Sest häid lahendusi ei eksisteeri.