KARL SANDER KASE Pakutud hariduslepe kõlbab ainult pliidi alla tule tegemiseks

Hiljuti avalikustatud hariduslepet soovitakse esitleda suurt võitu. Ega väga valikut ei olegi, sest minister Kristina Kallas oli varem öelnud, et kui aasta lõpuks hariduslepet ei sünni, astub ta ametist tagasi. Seega on nui neljaks üritatud valmis saata dokumendiga, mis justkui vormiliselt paistab lubatud leppena, kuid sisuliselt ühtegi algselt seatud eesmärki ei täida.

Siinkohal on asjakohane meenutada, et 2023. aastal kirjutas tänane haridusminister Kristina Kallas Eesti Päevalehes: «Meile on jõukohane viia õpetajate alampalk juba järgmisel aastal tasemeni, mis on 1,2 korda Eesti keskmisest. Hea õpetaja aga peaks Eestis saama palka 3000 €.» Tänase valitsuse järjekordsele murtud lubadusele järgnes õpetajate streik, mille tulemusena suutis varem ligi 2400 euro suurust palka lubanud minister teha ettepaneku tõsta õpetajate töötasu alammäär 1820 euroni.