LIINA MAURER Haridus vajab sisulisi uuendusi, mitte õpetaja karjäärimudelit

Jääb mulje, nagu oleksime midagi saavutanud, aga erinevaid palgatariife rakendati juba 1990. aastatel, seejärel aastatuhande lõpus leiti, et palgamaatriksid on liiga keerulised ja liiguti palgafondide suunas. Aastal 2010 kehtestati uus neljaastmeline töötasu alammäärade mudel ning ringiga täpselt samasse kohta oleme jõudnud aastal 2024. Mitu korda me sama reha otsa astume?