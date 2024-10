MARTIN SAAR Hariduslepe ei paku õpetajatele lahendusi

Lubati ju luubi alla võtta mitte ainult üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäära konkurentsivõimelisus (mida see kõrgharidusega töötajate tööturusituatsioonis muidugi ei ole), vaid ka karjäärimudeli väljatöötamine, mis asendaks kümmekonna aasta eest järelemõtlematult lammutatu, ning ülekoormusega seotud probleemistiku lahendamine. Paraku leiab haridusleppest ainult ühe positiivse ja tõsiseltvõetava tulemuse: üle kümne aasta on üldhariduskoolide õpetajatel lõpuks taas konkreetne karjäärimudel ning antud on lubadus, et selle rakendamiseks suureneb teataval määral palgafond. Tõsi selle karjäärimudeli konkreetsete tingimuste üle võib muidugi vaielda, aga enesest on see väga väärtuslik ja oodatud tulemus.