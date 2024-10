RAINER SAKS Venemaa sisepinged kasvavad: Tšetšeenia pealinnas toimuvad plahvatused ja tulevahetused

Kaukaasias on kõikide naabrite vahel ajalooliselt tugevad pinged ning valitseb pidev konflikti oht. Nüüd on kahe päeva jooksul toimunud plahvatused ja tulevahetused Tšetšeenia pealinnas ning naabruses Ingušeetias. Venemaal ootavad kõik, et kelle poolele asub avalikult Venemaa president ning kuidas ta annab käsu konflikt lahendada. Seni toimub paratamatult eskaleerumine ja levitatakse arvamust, et sügavamalt on tegemist konfliktiga Venemaa presidendi ja Tšetšeenia juhi vahel.