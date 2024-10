Serbia president ühines Ukraina ja Kagu-Euroopa kohtumiseks koostatud lõppdeklaratsiooniga, milles mõistetakse hukka Venemaa agressioon Ukraina vastu ja toetatakse Ukraina territoriaalset terviklikkust. Serbia ei saa Kosovo küsimust silmas pidades lubada endale väga suurt paindlikust sellistes põhimõttelistes küsimustes. Lisaks on eelnevate aastate jooksul olnud märgata, et Serbia president Aleksandar Vučić on isiklikult väga häiritud Venemaa algatatud sõjast Ukraina vastu. On kuidas on, kuid Ukraina jaoks on see oluline diplomaatiline ja psühholoogiline võit.