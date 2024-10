Nädala nägu Kallas andis pastaka omavalitsuste kätte

Selle aasta veebruaris algasid haridusleppe läbirääkimised ministeeriumi, omavalitsuste ja õpetajate vahel. Pärast esimest kohtumist olid omavalitsused saatnud ministeeriumile kirja, milles oli üks mõjukas tsitaat: «Läbirääkimiste aluseks peab olema vastastikune lugupidamine ja usaldus.» See oli suure vaidluse algus! Omavalitsuste põhiline küsimus oli, miks on vaja uut lepet, kui 11. novembril 2021 on valitsus kinnitanud haridusvaldkonna arengukava aastani 2035.