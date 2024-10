Arenenud ühiskonna üks tunnus on see, et me ei pea kõike ise tegema. Näiteks pole vaja meil Colombias omada tuttavaid, kes meile vajalikud oad hommikukohvi jaoks saadaks. Selle asemel on meil võimalik minna poodi ja raha eest need osta. Lihtne loogika ütleb, et mida rohkem loob indiviid väärtust, seda enam peaks ta ka teenima, kirjutab SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur õpetajate päeva eel.