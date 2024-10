Jakob Kübarsepp Parim majanduspoliitika on hea haridus- ja teaduspoliitika

Ühiskonnas, sh poliitikute seas on konsensuslik arusaam heast hariduspoliitikast kui parimast majanduspoliitikast. Nõnda on sedastanud presidendid, mitmed poliitikud ja see peegeldub ka enamikus strateegiadokumentides ning arengukavades, mis käsitlevad Eesti majanduse ja ühiskonna arengut tervikuna. Samal ajal näib puudu jäävat üksmeelsest arusaamast ning süsteemsest sihiseadmisest, milline on väga hea hariduspoliitika ja mis on selle rakendamiseks vajalik, kirjutab Jakob Kübarsepp, Eesti Teaduste Akadeemia hariduskomisjoni esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor.