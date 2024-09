PRIIT TAMRA Vastutuse vältimine ametnike poolt on tõsine probleem

Halb planeerimine võib põhjustada vastupidist efekti, suurendades eksami keerukust ja stressi, eriti õppijate puhul, kes ei ole harjunud visuaalse informatsiooni töötlemisega. Praegusel juhul on rajatud tõke adekvaatse hindamise ja mõistliku soorituse vahel. Kasvõi see, et kas pilte analüüsiti vaadatuna tahvelarvutitel, nagu see on tegelikus eksamiklassis, või suurematel ekraanidel?

Liiklusohutuse ja ühiskondliku vastutuse seisukohalt on äärmiselt oluline, et liiklusesse ei pääseks isikud, kellel puuduvad vajalikud teadmised, oskused ja sobiv käitumine. See tagab mitte ainult nende enda, vaid ka teiste liiklejate turvalisuse. Samas tuleb tagada, et need, kellel on piisavad teadmised ja oskused ning kes järgivad liikluseeskirju, saaksid õiguspäraselt liikluses osaleda. Seega peab juhtimisõigus olema kättesaadav neile, kes vastavad kvalifikatsioonile ja kellel on selge, õigustatud alus liiklusesse pääsemiseks. Samas on aru saada, et iga loaga kaasneb paratamatu risk, et kõik alati ei õnnestu, mida kinnitab ka Transpordiameti väide koosolekutelt – «Otsitakse optimaalset juhti, mitte ideaalset!». Peale juhtimisõiguse omandamist jätkab inimene iseseisvalt õppimist ning see periood kestab kaks aastat. Selle kahe aasta jooksul peab läbima lõppastme koolituse.