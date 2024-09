JUHTKIRI Ebareaalne eksam

Paraku paistab omaette reaalsus välja uuest sõiduteooria eksamist, kui esmaspäeval selgus, et uue liiklusteooria eksami suutis läbida vaid kümme protsenti eksaminantidest. Transpordiamet teatas 19. septembril, et on uuendanud juhiloa saamiseks tarviliku liiklusteooria eksami küsimusi. Nüüd paistab sedamoodi, et uued küsimused on koostatud nii halvasti, et muudab eksami sooritamise peaaegu võimatuks. Teatavasti aga ei jõua sõidueksamile enne liiklusteooria eksami sooritamist.

Uute küsimuste põhiprobleemiks näib olevat nende vähene vastavus reaalsusega. Loomulikult peavad olema autojuhid valmis ka harvaesinevateks olukordadeks, kuid põhiline on ikkagi alusreeglid paika saada. Näha olnud uute küsimuste põhjal on alusreeglitest asi üsna kaugel – keegi oleks justkui omaette lustinud ülesannetele liiklusmärke ja erinevaid liiklusvahendeid joonistades.

Transpordiamet on seni endale kindlaks jäänud ja väitnud, et uute ülesannetega on kõik korras. Kui Transpordiametit uskuda, on Eesti inimesed jäänud ühekorraga kuus korda senisest rumalamaks. Postimees keeldub uskumast Eesti inimeste rumalust ja osutab ikkagi teooriaeksami keerukusele.

Näha olnud uute küsimuste põhjal on alusreeglitest asi üsna kaugel – keegi oleks justkui omaette lustinud ülesannetele liiklusmärke ja erinevaid liiklusvahendeid joonistades.