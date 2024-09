AIMAR ALTOSAAR Eesti lapsed räägivad omavahel inglise keeles. Kas oleme rahvusena hajumas?

Teateid, et eestikeelsete raamatute lugemisoskus hakkab Eesti koolides kaduma, on tulnud juba aastaid. Reaalsus on, et eesti lapsed räägivad ka omavahel inglise keeles, ja mitte ainult koolis, vaid seda püütakse teha ka kodus vanematega, kirjutab ajakirjanik Aimar Altosaar.