VAHUR LUHTSALU Meil tuleb peatada uute põgenike vastuvõtmine

Üks muutus on see, et jooksvate arengute kohta teabe saamine on muutumas keerukamaks, sest alates käesoleva aasta 20. maist ei avalda politsei- ja piirivalveamet enam iga nädal oma veebilehel ajutise ja rahvusvahelise kaitse taotlejate statistikat. Arvandmete saamiseks tuleb riigiametile teha kirjalik pöördumine üldmeiliaadressil.